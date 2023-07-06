В Германии назвали возмутительными слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

Депутат бундестага Моосдорф возмутился из-за слов Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который на фоне разрушения Каховской ГЭС заявил о безнравственности России, возмутительны и бездоказательны. Такое утверждение содержится в опубликованным бундестагом июньском обращении к правительству немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиаса Моосдорфа. «Лента.ру» изучила текст обращения парламентария.

«Сформировало ли федеральное правительство свое отношение к, на мой взгляд, возмутительному и никаким образом не способствующему деэскалации заявлению украинского президента Владимира Зеленского, который с учетом все еще не выясненной причины разрушения Каховской ГЭС, а также до сих пор недоказанного утверждения о том, что Москва в этой связи препятствует эвакуации гражданских, заявляет, что "даже животные более нравственны, чем российское государство"?» — говорится в обращении Моосдорфа к правительству.

Член АдГ также спросил у кабмина, намерен ли он призвать Зеленского к тому, чтобы избегать подобных высказываний.

Ввиду возможной дальнейшей эскалации конфликта, намерено ли федеральное правительство призвать президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от заявлений, которые только еще больше накаляют ситуацию? Маттиас Моосдорф депутат бундестага от «Альтернативы для Германии»

Отвечая на оба вопроса депутата, представитель кабмина, статс-секретарь Андреас Михаэлис заявил, что «федеральное правительство в принципе не комментирует заявления представителей иностранных правительств».

12 июня YouTube-канал AFP Deutschland опубликовал видео с заявлением Зеленского, на котором украинский президент обвинил Россию подрыве Каховской ГЭС, а также в умышленном препятствовании эвакуации людей после разрушения плотины. В связи с этим глава Украины сказал, что «даже звери более нравственны, чем российское государство».

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле заявили, что удар по ГЭС нанесли Вооруженные силы Украины, и назвали этот акт преднамеренной диверсией. После подрыва плотины на ГЭС полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе.