В Кремле прокомментировали похищение гражданки России в Ираке

Песков: Кремль не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке и обратится в МИД

Кремль не располагает информацией о похищении гражданки России в Ираке и обратится в МИД России. Сообщения о похищении россиянки Елизаветы Цурковой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, мы не располагаем такой информацией. Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел. Потому что меры по защите интересов обычно предпринимаются по линии наших дипломатических ведомств», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что шиитское ополчение в Ираке похитило и насильно удерживает гражданку России и Израиля Цуркову, которая посещала страну в рамках работы над научными исследованиями для Принстонского университета. По данным израильской канцелярии, женщина жива.