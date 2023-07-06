В Кремле прокомментировали похищение гражданки России в Ираке
Кремль не располагает информацией о похищении гражданки России в Ираке и обратится в МИД России. Сообщения о похищении россиянки Елизаветы Цурковой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Нет, мы не располагаем такой информацией. Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел. Потому что меры по защите интересов обычно предпринимаются по линии наших дипломатических ведомств», — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что шиитское ополчение в Ираке похитило и насильно удерживает гражданку России и Израиля Цуркову, которая посещала страну в рамках работы над научными исследованиями для Принстонского университета. По данным израильской канцелярии, женщина жива.