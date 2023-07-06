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14:23, 6 июля 2023Мир

В Кремле прокомментировали похищение гражданки России в Ираке

Песков: Кремль не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке и обратится в МИД

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Кремль не располагает информацией о похищении гражданки России в Ираке и обратится в МИД России. Сообщения о похищении россиянки Елизаветы Цурковой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, мы не располагаем такой информацией. Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел. Потому что меры по защите интересов обычно предпринимаются по линии наших дипломатических ведомств», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что шиитское ополчение в Ираке похитило и насильно удерживает гражданку России и Израиля Цуркову, которая посещала страну в рамках работы над научными исследованиями для Принстонского университета. По данным израильской канцелярии, женщина жива.

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    Семен Александров
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