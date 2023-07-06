Раскрыта приводящая к появлению плесени ошибка при сушке полотенец

Соучредитель We Inspect Брайан Карр: сушка полотенец на стене приводит к появлению плесени

Соучредитель клининговой компании We Inspect Брайан Карр раскрыл ошибку при сушке полотенец, которая приводит к образованию плесени. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, специалист призвал не вешать мокрые полотенца на закрепленные к стене крючки. Особенно данное правило касается конструкций из гипсокартона. По его словам, капли воды быстро впитываются в этот материал и вызывают появление плесени.

В связи с этим эксперт посоветовал вешать мокрые изделия поверх душевой перегородки. Вдобавок он предупредил, что также не стоит размещать их на крючках, которые расположены на двери ванной комнаты. «Подождите, пока полотенце высохнет, и тогда вы можете повесить их там», — заявил он.

В марте блогерша Софи с никнеймом @oldtonewhome назвала простой способ вернуть мягкость полотенцам при стирке. По словам девушки, полотенца со временем могут стать жесткими на ощупь. Чтобы справиться с проблемой, необходимо убедиться, что стиральная машина не сильно загружена.