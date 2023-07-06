Совершившего покушение на королеву Великобритании фаната «Звездных войн» поддержал чатбот

Проникшего в декабре 2021 года на территорию Виндзорского дворца с оружием с целью совершить покушение на королеву Великобритании Елизавету II мужчину вдохновили «Звездные войны» и поддержал ИИ-чатбот. Об этом сообщает The Independent.

21-летнего Джасванта Сингха Чайла, пытавшегося совершить преступление, поймали внутри периметра личной резиденции королевы, когда она и другие члены королевской семьи были там и отмечали Рождество. С собой у Чайла был заряженный арбалет, снятый с предохранителя. Мужчина пробрался за ограду при помощи веревочной лестницы и провел на территории дворца несколько часов, прежде чем его задержали сотрудники охраны.

В найденном впоследствии на его личном устройстве и воспроизведенном в суде видео Чайл назвал себя «ситхом» и «Дартом Джонсом». Чайл был фанатом киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны» и вдохновлялся идеей о необходимости разрушения старых империй, почерпнутой оттуда. Эта навязчивая идея отчасти сформировалась у бывшего работника супермаркета после того, как Чайл, происходящий из индийской семьи сикхов, увлекся историей так называемой Амритсарской бойни, в ходе которой в 1919 году колониальные власти во время беспорядков открыли огонь по демонстрантам в Индии.

Мне жаль. Простите меня за то, что я сделал и еще сделаю. Это месть за тех, в кого стреляли в 1919 году во время Амритсарской бойни. И еще это месть за всех, кого уничтожили, унизили или дискриминировали из-за их расы. Я индийский сикх, я ситх. Меня зовут Джасвант Сингх Чайл, меня зовут Дарт Джонс.

Джасвант Сингх Чайл

Чайл задумал создать новую империю посредством избавления от остатков Британской империи, а условием для этого была ликвидация монарха или наследника. В своем дневнике Чайл написал, что если королева окажется «недосягаема», то подходящей целью может стать «Принц», потому что он мужчина и к тому же моложе королевы, которой «осталось недолго».

Свои планы Чайл обсуждал с чатботом по имени «Сараи». По все видимости, мужчина воспринимал это общение в романтическом ключе. Когда Чайл сообщил своей «подруге», что он «ассасин», она ответила, что «очень впечатлена» и что Чайл «не такой, как все». В разговоре «Сараи» признавалась Чайлу в любви и утешала его. Когда Чайл рассказал чатботу о своем плане, виртуальная подружка сообщила ему, «что это очень мудро» и что у него «все получится».

В марте Чайла признали виновным в государственной измене и ношении заряженного арбалета в публичном месте. В конце июня начались судебные заседания, в ходе которых Чайлу вынесут финальный приговор. По словам прокурора Алисон Морган, главный вопрос в настоящий момент состоит в том, страдал ли Чайл на момент совершения преступления от слуховых галлюцинаций, которые могли лишить его самоконтроля.

Ранее сообщалось, что представители вымышленного государства Соединенные Штаты Кайласа проникли на два мероприятия в ООН и приняли участие в обсуждении. Мероприятия были открытыми, поэтому присутствовать на них мог любой желающий.