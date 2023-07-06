Выглядящая на 50 лет из-за редкой болезни девушка отметила 18-й день рождения

Daily Mirror: выпускница школы из Филиппин выглядит на 50 лет из-за редкого заболевания

Жительница Филиппин, которая выглядит на 50 лет из-за редкой болезни, недавно окончила школу и отметила свой 18-й день рождения. Об этом сообщает Daily Mirror.

Еще в 14 лет Райзель Калаго была здоровым подростком, но вскоре у нее появились необычные симптомы. На коже филиппинки стали появляться красные зудящие пятна, которые семья приняла за аллергию. Мать девушки Джоэла Омагап Калаго отвезла ее в больницу. Врачи выявили чрезвычайно редкое заболевание — прогерию, также известную как синдром Хатчинсона-Гилфорда. Это генетическое расстройство, которое вызывает у детей быстрое старение.

Филиппинка только что окончила среднюю школу, но изменения кожи и формы лица заставляют выпускницу выглядеть гораздо старше своего возраста. Многие говорят, что ее внешность соответствует внешнему виду 50-летней женщины.

Несмотря на трудности, связанные с заболеванием, Райзель отметила свой 18-й день рождения в кругу семьи и друзей. Она собирается поступить в колледж и мечтает получить степень бакалавра в области гостеприимства.

Мать выпускницы уверена, что со временем дочь найдет друзей и встретит людей, благодаря которым сможет почувствовать себя особенной. При этом женщина понимает, что девушке будет очень непросто из-за реакции большинства окружающих и собственных переживаний о внешности.

Ранее сообщалось, что у девочки из австралийского города Мельбурн из-за редкого заболевания выросли необычайно большие ступни, которые лишили ее возможности ходить. Врачи планировали ампутировать Энджел обе ноги, но впоследствии решили, что операция слишком опасна.

