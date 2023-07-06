Роман Абрамович запустит кинофестиваль в Геленджике

Миллиардер Роман Абрамович запустит кинофестиваль «Маяк» в Геленджике

Российский миллиардер Роман Абрамович запустит фестиваль актуального российского кино под названием «Маяк» в Геленджике. Об этом сообщают «Ведомости».

Фонд «Кинопрайм», основанный бизнесменом, а также частные партнеры полностью профинансируют киносмотр, который ежегодно будет проходить в курортном городе. Об этом сообщил исполнительный директор «Кинопрайма» и продюсер фестиваля Антон Малышев, который также добавил, что смотр не рассчитывает на государственное финансирование.

Программным директором кинофестиваля, который впервые пройдет с 5 по 9 октября 2023 года, назначен куратор кинотеатра «Художественный» кинокритик Стас Тыркин. Конкурсная программа смотра, в которую могут войти полнометражные игровые российские фильмы, ранее не показанные в России, а также состав жюри будут объявлены в начале сентября.

Малышев отметил, что до этого самым важным кинофестивалем являлся «Кинотавр», который закрылся в прошлом году, а также подчеркнул, что организаторы «Маяка» не ставят перед собой задачу заменить смотр, ранее проходивший в Сочи.

Никто не сможет заменить «Кинотавр». Это один из старейших смотров русского кино. Но очевидно, что отрасли требуется честный смотр актуальных российских картин. Для людей, которые продолжают снимать актуальное кино в России, жизненно важно иметь площадку для презентации своих работ и максимально честной их оценки. И мы смеем взять на себя ответственность за его проведение Антон Малышев продюсер фестиваля «Маяк»

В июне сообщалось, что Россия предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию.