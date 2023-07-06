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09:30, 6 июля 2023Силовые структуры

Российская банда пойдет под суд за похищение и продажу детей в цыганские семьи

В Ростовской области под суд пойдет банда за похищение и продажу детей в цыганские семьи

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростовской области перед судом предстанут двое жителей Шахт и житель Воронежа по обвинению в похищении и продаже детей. Об этом в четверг, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2021 году фигуранты продумали план для похищения детей у малообеспеченных многодетных женщин. Они представлялись сотрудниками органов опеки и убеждали россиянок передать им детей якобы из-за ненадлежащих условий содержания и проживания. При этом обвиняемые вынуждали матерей подписывать документы.

В результате злоумышленники похитили десятимесячного ребенка у жительницы поселка Углеродский Красносулинского района и двух мальчиков трех и семи лет у жительницы поселка Тополевый. Потерпевшие женщины добровольно отдали детей, так как лично были знакомы с одной из фигуранток. Дети были проданы в цыганские семьи в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. В настоящее время несовершеннолетних вернули домой.

Фигурантов обвиняют по статьям о похищении и купле-продаже людей. Также к ответственности привлекли троих покупателей детей. Четверых обвиняемых взяли под стражу, еще одного поместили под домашний арест из-за хронических заболеваний. Житель Воронежа заключил досудебное соглашение.

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    Илона Палей
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