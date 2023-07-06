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00:34, 7 июля 2023Россия

В Совфеде порассуждали о возможных причинах изменения политики Европы

Сенатор Пушков назвал потери от разрыва с Китаем возможной причиной изменения политики ЕС
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совета Федерации России Алексей Пушков порассуждал о возможных причинах изменения политики Европы. Свой комментарий он написал в Telegram.

По мнению сенатора, изменения в европейской политике возможны только в случае таких потерь от разрыва с Китаем, которые «поставят экономику ведущих стран союза на грань краха и взорвут социальную стабильность». «Только в этом случае возникнет вероятность видоизменения политических сил, правящих Европой, а значит, и ее политического курса», — заявил он.

Пушков предположил, что в случае обострения отношений США с Китаем, Европа поддержит Вашингтон «вопреки интересам европейцев и экономической логике». Он подчеркнул, что почти во всех европейских странах у власти находятся проамериканские силы и партии. По словам политика, эти силы «без раздумий пожертвуют частью экономических интересов» стран, которые они представляют, ради «попытки поддержать Pax Americana».

Ранее Алексей Пушков прокомментировал заявление немецкого политика Михаэля Рота, который предложил принять Украину в НАТО по частям. Сенатор назвал предложение оригинальным, но «совершенно неосуществимым».

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    Марина Совина
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