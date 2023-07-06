В России запустили конкурс для школьников и педагогов

Российские школьники примут участие в конкурсе «Каникулы со Сферумом»

Образовательный сервис «Сферум» при поддержке министерства просвещения РФ и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» запускает всероссийский творческий конкурс «Каникулы со Сферумом». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участники конкурса смогут поделиться своими идеями о том, как разнообразить общение, развить собственный блог или организовать событие в лагере, летнем кружке с помощью возможностей и функций учебного профиля «Сферум» в VK Мессенджере.

Конкурс пройдет в два этапа: с 6 по 26 июля и с 1 по 20 августа 2023 года. В нем смогут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, а также: вожатые, педагоги дополнительного образования, руководители творческих кружков, спортивные инструкторы, психологи и организаторы летнего оздоровительного досуга, в частности руководители смены и программные директора.

Дети могут придумать свой медиапроект для летнего общения — подкаст, лонгрид, интервью, а также отдельную акцию или событие. Вожатые для участия в конкурсе должны будут предложить сценарий отрядного или общелагерного мероприятия. Педагогам дополнительного профессионального образования необходимо будет описать, как учебный профиль помогает решать коммуникационные, организационные и просветительские задачи в работе с детьми и коллегами.

Жюри выберет тройку призеров по всем направлениям и победителей в специальных номинациях: «Лучшая программа медиасмены», «Детский лагерь. Лучшие коммуникационные решения» и «Самый активный регион», где дети и взрослые проявили инициативу во всех категориях конкурса. Авторы лучших работ получат смартфоны, умные колонки «VK Капсула Нео» с голосовым помощником «Марусей» и брендированные подарки от команды «Сферума».