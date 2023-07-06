Мужчины и женщины рассказали о своих самых стыдных поступках

Пользователи сети назвали несправедливое отношение к семье среди самых неловких поступков

Мужчины и женщины — пользователи форума Reddit — рассказали о своих поступках, которые считают самыми стыдными. Свои главные неловкие воспоминания они назвали в разделе AskReddit.

Тысячи реакций пользователи сети поставили комментариям, в которых люди признаются в несправедливом отношении к членам семьи.

Я был маленьким и рисовал лица кофейной банкой: обводил дно и разрисовывал рожицы. Нарисовал папу, братьев, учителя. Потом маму... А когда показывал ей, взял красный фломастер и перечеркнул ее лицо на странице крест-накрест. Я был зол, не помню на что. Но не забуду ее взгляд. Как будто я разрушил ее душу The__Riker__Maneuver пользователь Reddit

Мы с женой и детьми собирались в гости к соседям. Семья шла очень медленно, жена все время нас задерживала, мы опаздывали. Я накричал на них, дулся всю дорогу. Когда мы вошли, оказалось, что для меня готовили вечеринку-сюрприз. Она медлила, потому что не все украшения были готовы. Чувствовал себя полным куском дерьма — и тогда, десять лет назад, и сейчас zTUGSz пользователь Reddit

Также пользователи стыдятся того, что мало времени проводили с дорогими им людьми.

Мой отец боролся с раком, я могла часто навещать его, но не делала этого. Если бы я могла вернуться в то время и сказать себе: «Сиди с ним каждый день!», я бы сделала это, не задумываясь SuPurrrrNova пользовательница Reddit

Кроме того, многим неловко думать, что их действия привели к потере денег или дорогих вещей.

Я любила бабушку больше всех на свете. С детства она посылала мне на Рождество по жемчужине. Когда мне исполнилось 20, она сделала из них жемчужное ожерелье. Вскоре после этого бабушка умерла. А через несколько лет я отправилась в школу на мероприятие и потеряла. Это. Ожерелье. Мне физически больно об этом думать freyjalithe пользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о самых больших ошибках, сделанных во время отношений. Больше всего реакций набрали комментарии сожалевших о неумении расстаться вовремя.