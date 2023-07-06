Авиабилеты из России за рубеж подешевели

«Яндекс Путешествия»: авиабилеты в Дубай, Астану и Стамбул подешевели в 2023 году

Стоимость авиабилетов из России по наиболее популярным зарубежным направлениям в июне 2023 года снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, специалисты отметили, что перелет Москва — Дубай — Москва подешевел на 32 процента (с 52,5 тысячи рублей до 35,9 тысячи). Цена на рейс Москва — Астана — Москва, в свою очередь, упала на 27 процентов — с 29 тысяч рублей до 21,2 тысячи.

Тем временем стоимость билетов по маршрутам Москва — Стамбул — Москва снизилась на 24 процента — с 40,9 тысячи рублей до 30,9 тысячи рублей, Москва — Баку — Москва — на 23 процента (с 45,9 тысячи рублей до 35,5 тысячи), Москва --Ереван — Москва — на 13 процентов (с 29,5 тысячи рублей до 25,8 тысячи), а Москва — Тель-Авив — Москва — на 6 процентов (с 58,5 тысячи рублей до 55 тысяч).

Главной причиной падения стоимости авиабилетов эксперты назвали появление дополнительных рейсов из России в Турцию, Азербайджан, ОАЭ и ряд других стран, появившихся с конца апреля по июнь 2023 года.

Ранее в июле туроператор ITM group предложил российским туристам двухнедельный тур на Бали для очистки кармы за две тысячи долларов (свыше 180 тысяч рублей). Желающих отправиться в необычное путешествие и «обрести душевное равновесие и гармонию» россиян познакомят с разнообразными ритуалами и церемониями.

