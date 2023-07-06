Визовый центр Италии перестал принимать заявления от одной категории россиян

Жители Москвы без постоянной регистрации не смогут подать документы на визу в Италию

Жители Москвы с временной регистрацией не смогут подать документы на визу в Италию. Как сообщается на официальном сайте визового центра европейской страны, с четверга, 6 июля, организация перестала принимать заявления от этой категории россиян.

«Подать документы на визу в Москве могут только заявители с московской или подмосковной постоянной регистрацией (штамп в паспорте)», — говорится в объявлении визового центра.

На портале отмечается, что россияне с регистрацией в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде, соответствующих областях и Республике Карелия должны подавать документы в визовый центр Италии в Санкт-Петербурге.

Ранее россиян предупредили о сложностях при получении виз в Италию. Известно, что сроки обработки запросов от путешественников были увеличены. В визовом центре посоветовали туристам подавать документы со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки — как минимум за 15 рабочих дней.