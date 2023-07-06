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23:00, 6 июля 2023Мир

Захарова обвинила Англо-американскую школу в пропаганде нетрадиционных ценностей

Захарова: в учебных материалах Англо-американской школы Москвы была пропаганда ЛГБТ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Англо-американская школа Москвы (признана Минюстом РФ иноагентом) использовала учебные материалы, в которых содержалась пропаганда нетрадиционных ценностей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Таким образом она ответила на заявление американских властей о вынужденном закрытии школы в связи с давлением со стороны российского правительства. «В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов», — отметила дипломат.

По ее словам, учебное заведение проигнорировало требование внести изменения в программу в соответствии с российским законодательством, после чего объявило о своем закрытии. Захарова добавила, что кураторы школы в лице посольств Канады, Великобритании и США оправдывали нарушения ее «уникальным характером».

В апреле Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на 90 суток. Причиной стали нарушения требований ведения общеобразовательной деятельности.

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    Марина Совина
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