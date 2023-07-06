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22:00, 6 июля 2023Экономика

В Польше заявили об ударе России по промышленности Варшавы

BI: запрет России на въезд польских фур станет еще одним ударом по промышленности Варшавы

Фото: Roman Baluk / Reuters

Запрет на въезд и передвижение по России польских грузовиков ударит по промышленности Варшавы. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Обозреватель издания Марцин Лис (Marcin Lis) отметил, что отрасль, хотя и является одной из мощнейших в Европе, сталкивается с многочисленными проблемами. Решение российских властей станет еще одним вызовом, считает он.

Лис отметил, что в транспорте и логистике занято 6,5 процента рабочих мест в Польше. Кроме того, эти отрасли обеспечивают 7 процентов ВВП страны.

Ранее правительство ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. При этом для ряда критически важных товаров, таких как лекарственные средства и медицинские изделия, сделаны исключения. Помимо этого, до 30 декабря был продлен запрет на осуществление грузоперевозок по территории России на фурах недружественных стран.

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    Марина Совина
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