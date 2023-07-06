Финляндия ужесточила правила въезда для некоторых категорий россиян

МИД Финляндии заявил об ужесточении правил въезда некоторым категориям россиян с 10 июля

Хельсинки ужесточают правила въезда для некоторых категорий россиян с 10 июля, заявили в МИД Финляндии. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Финляндия продолжит вводить ограничения на въезд [в Финляндию] граждан Российской Федерации (...). Въезд российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен (...). В то же время будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости [в Финляндии] и студентов», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что предпринимателям разрешат въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен. Кроме того, владельцы недвижимости должны будут обосновать причину своего личного присутствия, в то время как абитуриентам позволят подавать только на ведущие к получению степени программы, что исключает посещение курсов.

Ранее в Финляндии задумались о закрытии еще одного консульства России. В частности, Хельсинки проводят юридический анализ по нахождению консульства России на Аландских островах.