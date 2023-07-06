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12:51, 6 июля 2023Бывший СССР

Захарова назвала причину стрельбы в аэропорту Кишинева

Захарова: стрельба в Кишиневе стала следствием прекращения участия Молдавии в БКБОП

Фото: Aurel Obreja / AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причину инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева. Об этом она высказалась во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

По ее мнению, стрельба в аэропорту стала следствием прекращения участия Молдавии в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ (БКБОП).

30 июня 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров устроил стрельбу в аэропорту Кишинева после того, как его не пустили в Молдавию из соображений безопасности.

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    Алевтина Запольская
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