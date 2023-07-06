Захарова назвала причину стрельбы в аэропорту Кишинева

Захарова: стрельба в Кишиневе стала следствием прекращения участия Молдавии в БКБОП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причину инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева. Об этом она высказалась во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

По ее мнению, стрельба в аэропорту стала следствием прекращения участия Молдавии в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ (БКБОП).

30 июня 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров устроил стрельбу в аэропорту Кишинева после того, как его не пустили в Молдавию из соображений безопасности.