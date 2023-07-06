Россиянам рассказали о мерах предосторожности в брачный период у змей

Биолог Глазков: на лесной поляне необходимо осматриваться, чтобы не наступить на змею

В конце июля-начале июля у змей наступает период свадеб. О мерах предосторожности, позволяющих избежать опасности при встрече с этими животными, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков, его слова передает KP.RU.

Эксперт отметил, что во время брачного периода змеи не отличаются агрессивностью и обычно не обращают внимания на людей, так как слишком заняты друг другом, но это не означает, что их можно провоцировать. Если гадюка видит человека, она вряд ли захочет на него напасть и скорее отползет. Однако если тот идет слишком быстро, она может принять это за агрессию и напасть.

Глазков предупредил, что в августе гадюки начинают рожать потомство. Оно ядовито с самого рождения и предпочитает защищать свою жизнь и поэтому может атаковать человека. Другим опасным периодом, по его словам, является поздняя осень — перед началом зимовки змеи защищают свое место для сна и также могут быть агрессивными. Биолог посоветовал обходить такие клубки стороной.

При походе в лес специалист порекомендовал надевать резиновые сапоги, чтобы уберечься от возможных укусов гадюк в щиколотку. Находясь в высокой траве, стоит пошелестить перед собой палкой, чтобы змея услышала шум и уползла. Наконец, при выходе на лесную поляну или прогалину, которая освещается солнцем, необходимо внимательно оглядываться, чтобы случайно не наступить на греющуюся под его лучами змею. Если избежать встречи с животным не удалось, Глазков посоветовал не бежать и не совершать резких движений, чтобы оно спокойно убралось с пути.

В 2022 году врач-терапевт Елена Георгиева рассказала, что после укуса змеи не рекомендуется накладывать жгут и отсасывать яд. По ее словам, подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента.