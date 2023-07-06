Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:14, 6 июля 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о мерах предосторожности в брачный период у змей

Биолог Глазков: на лесной поляне необходимо осматриваться, чтобы не наступить на змею

Фото: Francesco Mocellin / Unsplash

В конце июля-начале июля у змей наступает период свадеб. О мерах предосторожности, позволяющих избежать опасности при встрече с этими животными, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков, его слова передает KP.RU.

Эксперт отметил, что во время брачного периода змеи не отличаются агрессивностью и обычно не обращают внимания на людей, так как слишком заняты друг другом, но это не означает, что их можно провоцировать. Если гадюка видит человека, она вряд ли захочет на него напасть и скорее отползет. Однако если тот идет слишком быстро, она может принять это за агрессию и напасть.

Глазков предупредил, что в августе гадюки начинают рожать потомство. Оно ядовито с самого рождения и предпочитает защищать свою жизнь и поэтому может атаковать человека. Другим опасным периодом, по его словам, является поздняя осень — перед началом зимовки змеи защищают свое место для сна и также могут быть агрессивными. Биолог посоветовал обходить такие клубки стороной.

Материалы по теме:
«Они жрут все!» Американский штат переживает нашествие питонов. Как человеческая безответственность привела к катастрофе?
«Они жрут все!»Американский штат переживает нашествие питонов. Как человеческая безответственность привела к катастрофе?
19 мая 2023
Что делать при укусе ядовитой змеи? Какие ядовитые змеи водятся в России и как оказать первую помощь при их укусе
Что делать при укусе ядовитой змеи?Какие ядовитые змеи водятся в России и как оказать первую помощь при их укусе
2 июля 2023

При походе в лес специалист порекомендовал надевать резиновые сапоги, чтобы уберечься от возможных укусов гадюк в щиколотку. Находясь в высокой траве, стоит пошелестить перед собой палкой, чтобы змея услышала шум и уползла. Наконец, при выходе на лесную поляну или прогалину, которая освещается солнцем, необходимо внимательно оглядываться, чтобы случайно не наступить на греющуюся под его лучами змею. Если избежать встречи с животным не удалось, Глазков посоветовал не бежать и не совершать резких движений, чтобы оно спокойно убралось с пути.

В 2022 году врач-терапевт Елена Георгиева рассказала, что после укуса змеи не рекомендуется накладывать жгут и отсасывать яд. По ее словам, подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Цены на нефть упали после публикации отчета о безработице в США

    Российский бизнесмен получил срок за хищение миллионов на ремонте пожарных машин

    Доктор Гинзбург заявил о пользе острой еды

    Число заразившихся менингитом в Екатеринбурге увеличилось

    Врач оценила вред вейпов по сравнению с обычными сигаретами

    Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье

    Россиянам рассказали о мерах предосторожности в брачный период у змей

    США продолжат поддерживать боевые действия на Украине вместо переговоров

    Российского полицейского уволили за нападение на коллег ради брата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости