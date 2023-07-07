Российская авиация ударила по позициям ВСУ в районе Клещеевки

Группировка «Юг» нанесла удары по позициям ВСУ в районе села Клещеевка под Артемовском

Российская авиация нанесла удары боевыми самолетами и вертолетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает «Интерфакс».

По его словам, штурмовики Су-25 и экипажи вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и боевую технику ВСУ. Кроме того, авиация группировки за сутки нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. «Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили районы сосредоточения живой силы противника в Белогоровке и Дзержинском», — добавил Астафьев.

Кроме того, артиллерией группировки уничтожены склад боеприпасов, бронетранспортер и 120-мм миномет ВСУ в районе поселка Зализнянское.

Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что владение селом Клещеевка дает возможность держать контроль над большей частью дорог, ведущих в Артемовск.