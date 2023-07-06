Бывший министр безопасности ДНР объяснил важность Клещеевки

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук объяснил стратегическую важность Клещеевки

Исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что владение селом Клещеевка дает возможность держать контроль над большей частью дорог, ведущих в Артемовск (украинское название — Бахмут). Слова Пинчука приводит РИА Новости.

Он отметил, что речь идет не только о самом селе, но и о территории вокруг него. «Когда вы контролируете Клещеевку, вы контролируете всю прилегающую транспортную структуру», — подчеркнул Пинчук, отметив, что это позволяет облегчить подвоз личного состава, обеспечение боеприпасами, вооружением и организовать всю сопутствующую логистику.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что село Клещеевка, полностью контролируется российскими силами. При этом он добавил, что ситуация в населенном пункте всегда напряженная.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские войска продолжают биться за одну из господствующих высот рядом с населенным пунктом, с которой возможен контроль части Артемовска.