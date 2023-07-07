В Белом доме заявили о наращивании производства боеприпасов для нужд Киева

В Белом доме заявили, что США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что США наращивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине.

«Мы уже видим значительное увеличение в производстве», — уточнил он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон намерен «не оставить Украину безоружной».

Ранее Салливан оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине и назвал ее маловероятной. Он добавил, что такие меры также не станут принимать союзники США по НАТО. По его мнению, подобные действия со стороны Москвы станут иррациональными, поскольку они не укрепят позиции президента России Владимира Путина в контексте спецоперации и поддержки других стран.