Полиция начала изучать жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста

TMZ: полиция Лас-Вегаса расследует жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста

Полиция Лас-Вегаса приступила к изучению конфликта между охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма и певицей Бритни Спирс, которая подверглась нападению, когда попросила спортсмена сделать совместную фотографию. Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент произошел в ночь на 6 июля. Баскетболист направлялся в ресторан отеля Aria, в это время к нему подошла Спирс, чтобы спросить, не против ли он сфотографироваться. Привлекая его внимание, певица похлопала Вембаньяма по спине, а затем по плечу, после чего ее ударили, и она упала на землю.

Представители певицы обратились в полицию, подав заявление об избиении. Как установила полиция, нападавшим оказался Дамиан Смит, директор по безопасности клуба «Сан-Антонио», в котором играет Вембаньям. Уточняется, что разбираться в ситуации будет, скорее всего, окружная прокуратура, однако это дело не рассматривается как уголовное.

Ранее стало известно о потасовке Бритни Спирс с ее мужем Сэмом Асгари, которую пришлось разнимать телохранителям певицы. Сообщалось, что супруги часто ссорятся, а иногда их конфликты доходили до рукоприкладства.