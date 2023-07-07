Дилеры заявили об очередном подорожании автомобилей из-за ослабления рубля

«Ведомости»: из-за ослабления рубля автомобили подорожают на 5–10% к осени

Новые легковые машины в России подорожают на пять-десять процентов летом-осенью из-за ослабления рубля к основным валютам. Об этом со ссылкой на автодилеров, производителей и экспертов автомобильного рынка сообщает газета «Ведомости».

Китайские компании уже начали перерасчет стоимости автомобилей — изменения курса заложат в цену в течение двух месяцев, заявил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. Производители из КНР подходят к этому вопросу жестче европейцев, и цены на их продукцию могут измениться на 8-12 процентов, добавил он. По словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Рената Тюктеева, если ослабление рубля не остановится, то цены поднимут на 3–5 процента уже в июле. Сейчас же импортеры занимают выжидательную позицию.

Очередное подорожание автомобилей из-за курсовых колебаний будет плавным, добавил президент ассоциации «Российские автодилеры» Вячеслав Жигалов. Из-за усиливающейся конкуренции между китайскими брендами производители предлагают различные скидки и акции, которые достигают 20 процентов от стоимости машины. Сначала дилеры сократят эти предложения, а если к концу года рубль не укрепится и объем предложения на рынке не вырастет, то конечные цены также ждет пересмотр, объяснил эксперт.

По данным «Автостата», по итогам первого полугодия автомобили в России уже подорожали почти на 13 процентов. Следующее повышение цен стоит ждать в июле — и в первую очередь оно затронет машины, ввезенные по параллельному импорту. Их стоимость поднимется примерно на десять процентов, добавил исполнительный директор компании Сергей Удалов. Прочие поставщики будут менять цены в августе-сентябре, чтобы не потерять клиентов.

Директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов призвал россиян готовиться к подорожанию на 15-20 процентов. По его словам, у дилеров заканчиваются складские запасы автомобилей европейских брендов. Вскоре в продажу поступит техника, которую завозят из-за рубежа по текущему курсу российской валюты, который находится на минимуме. Из-за скачка цен продавцы могут перейти на работу с менее известными марками из КНР или даже на продажу подержанных авто.

Как показывает статистика, самыми популярными автомобилями у россиян являются Lada Granta, китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max и обновленная Lada Vesta NG. В топ-5 по популярности у россиян вошли также кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray. Чуть менее востребованы в стране такие машины, как Omoda C5, Chery Tiggo 4 PRO, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel и «Москвич 3».