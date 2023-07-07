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16:10, 7 июля 2023Наука и техника

В Индии объявили дату запуска лунной миссии

ISRO: запуск индийской лунной миссии «Чандраян-3» с луноходом наметили на 14 июля

Фото: Kashif Masood / Globallookpress.com

Запуск индийской лунной миссии «Чандраян-3» с луноходом на борту намечен на 14 июля. Дату запуска объявила Индийская организация космических исследований (ISRO), передает РИА Новости.

«Теперь запуск запланирован на 14 июля 2023 года, 14:35 по восточному стандартному времени (12:05 мск)», — говорится в сообщении.

Запуск индийской лунной миссии изначально наметили на 2020 год, а позже — на первую половину 2021 года. После этого запуск перенесли на август 2022 года. Отмечается, что изменение сроков произошло на фоне пандемии COVID-19 и реформ космического сектора Индии.

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В июне председатель ISRO Шридхара Паникер Сомнатх заявил, что запуск «Чандраян-3» осуществят в промежуток между 12 и 19 июля.

В мае телеканал Wion сообщил, что космический корабль «Чандраян-3» доставили в Космический центр имени Сатиша Дхавана для окончательной подготовки к лунной миссии. Индийская ракета-носитель LVM3 (Launch Vehicle Mark-3) выведет «Чандраян-3» на околоземную орбиту.

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    Даниил Иринин
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