Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в Коломне попал на видео

Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в подмосковной Коломне попал на видео

Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в подмосковной Коломне попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным РЕН ТВ, в настоящее время все службы города пытаются устранить последствия удара стихии. Под водой оказались десятки машин, сильные подтопления есть во дворах. Также отмечается, что несколько деревьев упали на автомобили.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала от удара молнии в Коломне. Удар пришелся по самокату. Пострадавшая была доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней.