Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:56, 7 июля 2023Россия

Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в Коломне попал на видео

Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в подмосковной Коломне попал на видео

Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в подмосковной Коломне попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным РЕН ТВ, в настоящее время все службы города пытаются устранить последствия удара стихии. Под водой оказались десятки машин, сильные подтопления есть во дворах. Также отмечается, что несколько деревьев упали на автомобили.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала от удара молнии в Коломне. Удар пришелся по самокату. Пострадавшая была доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сообщили о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией

    Глушаков перешел в пляжный футбол

    Косачев заявил о готовности США убивать мирное население

    Трамп пообещал остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах

    Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в Коломне попал на видео

    Байден назвал цель поставки Киеву кассетных боеприпасов

    В Коломне женщина пострадала от удара молнии

    В Пентагоне рассказали о разочаровании США из-за контрнаступления ВСУ

    В США пообещали не отказываться от принципов не воевать с Россией

    Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости