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07:52, 7 июля 2023Мир

На Западе рассказали о трех извлеченных из украинского конфликта уроках

Журнал Economist заявил о трех уроках украинского конфликта для понимания новой эры войн

Фото: Reuters

Конфликт на Украине стал признаком наступления новой эры высокотехнологичных войн. С таким мнением выступил британский журнал The Economist.

Авторы статьи перечислили три урока, извлеченных из украинского конфликта, которые станут полезными для понимания новой эры войн. Так, боевые действия становятся более прозрачными, поэтому военным сложнее скрывать оперативную информацию. Исход операций больше зависит от разведки.

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«Приоритеты будут заключаться в том, чтобы сначала обнаружить врага, прежде чем он заметит вас; ослепить их датчики, будь то дроны или спутники; и разрушить их средства передачи данных на поле боя с помощью кибератак, радиоэлектронной борьбы или старомодных взрывчатых веществ», — заявили в материале.

Кроме того, даже в эпоху искусственного интеллекта конфликты по-прежнему будут предполагать использование большого количества личного состава. Также границы столкновений станут более расплывчатыми, в результате чего исчезнет разница между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями.

Ранее были названы две особенности поведения США и Европы в конфликте на Украине. По мнению журнала TAC, Вашингтон и страны ведут себя лицемерно, а также избегают ответственности в этом кризисе.

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    Марина Совина
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