Названы две особенности поведения США и Европы в конфликте на Украине

TAC: США и Европа ведут себя лицемерно и избегают ответственности в конфликте на Украине

Вашингтон и европейские страны поступают лицемерно и стремятся избежать ответственности за свои действия в конфликте на Украине, пишет американский журнал The American Conservative (TAC).

Как отмечает автор статьи, Запад создал условия для возникновения конфликта. «Америка и Европа отличаются ханжеством, избегая при этом ответственности за свои действия. Увы, в этом нет ничего нового», — говорится в материале.

Кроме того, пишет издание, европейские страны уже устали поддерживать Украину в текущем конфликте. В свою очередь, американские власти по-прежнему симпатизируют Киеву, однако, по мнению автора, в ближайшее время их терпение ждут испытания.

Ранее США заявили о намерении продолжать оказывать военную поддержку Украине для достижения успеха на поле боя, а не организовать мирные переговоры между сторонами конфликта. Пояснялось, что при успехах Киева в боевых действиях переговоры будут проходить на его условиях.