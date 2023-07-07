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13:00, 7 июля 2023Россия

Депутат Госдумы выдвинул ультиматум правительству Хакасии

Депутат Сокол потребовал, чтобы правительство Хакасии решило вопрос с зарплатами учителей

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Депутат Госдумы Сергей Сокол выдвинул ультиматум правительству Хакасии, потребовав до 10 июля решить вопрос с низкими зарплатами учителей. Свое решение он объяснил в Telegram, пояснив, что ему продолжают поступать десятки сообщений от возмущенных понижением зарплат учителей республики.

Парламентарий отметил, что оплата труда сотрудников общеобразовательных учреждений существенно снизилась из-за недоработки правительства. Он добавил, что игнорировать данную ситуацию невозможно.

«Подготовил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в генеральную прокуратуру и пеняйте на себя», — подчеркнул он, завершив пост фразой «Осталось три дня! Время пошло».

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