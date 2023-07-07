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14:54, 7 июля 2023Культура

В рэпера Дрейка бросили телефон во время концерта

Фанат бросил мобильный телефон в канадского рэпера Дрейка во время концерта

Фанат бросил мобильный телефон в канадского рэпера Дрейка во время концерта, когда он исполнял песню So Anxious. Видео инцидента опубликовано на сайте Page Six.

Отмечается, что это произошло во время премьеры музыкального тура Дрейка под названием It's All a Blur в Чикаго, США. На ролике, который был выложен в сети, видно, как гаджет попал в запястье хип-хоп-артиста. Он не стал прерывать шоу и продолжил выступать.

В июне текущего года в американскую певицу Биби Рексу швырнули телефон во время ее концерта в Нью-Йорке. Один из зрителей шоу кинул в нее смартфон, который попал артистке в лицо. В результате случившегося мероприятие было прекращено, так как Рексе рассекло лоб. Врачи наложили певице три шва.

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    Сергей Равин
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