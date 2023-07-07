В Москве пройдет фестиваль «Дружба народов»

Сергей Собянин рассказал о масштабной программе фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ

Масштабный фестиваль «Дружба народов» пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 16 июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На протяжении четырех дней гости будут знакомиться с национальными культурами. Программа объединяет фестивали народного творчества и промыслов, театров, спорта, а также развлекательные мероприятия», — сказано в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках фестиваля представят театральные и концертные программы, спортивные соревнования, фотовыставки, множество тематических лекций и мастер-классов. Дети смогут посмотреть спектакли, принять участие в боях богатырей и научиться игре на гуслях, а старшему поколению предложат продегустировать блюда национальных кухонь и посетить занятия по рисованию и рукоделию.

Главную сцену фестиваля разместят на площади Промышленности — 15 и 16 июля там пройдут концерты. Большинство мероприятий фестиваля бесплатные, для участия в некоторых из них необходима предварительная регистрация.

Ранее Собянин сообщил, что Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ стал одним из самых популярных в столице. За год работы его посетили более 240 тысяч гостей.