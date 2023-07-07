В России оценили последствия отмены банками комиссии за переводы

Эксперты: отмена банками комиссии за переводы может привести к росту мошенничества

После отмены банками комиссии за переводы средств, действующей для физлиц, финансовый результат кредитных организаций может значительно снизиться, также есть риск роста мошенничества. Так предложенную Центробанком инициативу в беседе с «Лентой.ру» оценили опрошенные эксперты рынка.

В частности, стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заметил, что поднимая вопрос об отмене комиссии за переводы для Сбера, финрегулятор не принимает во внимание ряд факторов, которые важны для крупных банков и связаны с материальными издержками на содержание офисов, дистанционное обслуживание клиентов, а также зарплаты сотрудникам.

«Если и отменять комиссии за переводы, то делать это надо централизованно, всем вместе, а это возможно только при принятии соответствующего закона», — подчеркнул он.

В свою очередь экономист Татьяна Рьякова высказала мнение о том, что отмена комиссий за переводы для клиента спровоцирует значительное снижение финансового результата банка. Кроме того, этот шаг может повысить риски мошенничества в том случае, если мошенники завладели доступом к мобильному банку.

«Что касается бесплатных переводов за счет кредитных средств, отмена комиссий повлияет на увеличение форда и увеличит риски для банка в части возврата задолженности», — заметила она, указав, что это означает, что для клиента повысится риск роста задолженности, которую будет сложно обслуживать.

3 июля директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что многие российские банки поддержали инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе. Однако некоторые кредитные организации обеспокоены необходимостью перестройки бизнес-модели и тем, как нововведение повлияет на их комиссионные доходы.