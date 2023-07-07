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13:33, 7 июля 2023Россия

Собянин рассказал об улучшении экологии в Москве

Собянин рассказал о том, как улучшилась экологическая обстановка на юго-востоке столицы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Москвы реализовали ряд проектов на юго-востоке столицы, которые благоприятно повлияли на экологическую обстановку. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«За последние годы мы реализовали на Юго-Востоке несколько масштабных проектов, которые радикально улучшили экологию округа, да и всей Москвы и прилегающих районов Подмосковья», — заявил глава столицы. Он подчеркнул, что ранее Юго-Восточный округ считался неблагополучным с экологической точки зрения, но теперь ситуация изменилась.

Собянин отметил, что в рамках проектов рекультивировали две крупные свалки отходов и провели реконструкцию Люберецких очистных сооружений, обслуживающих половину Москвы. Очистные сооружения в Печатниках также реконструировали, а на месте свалки в этом районе расположили парк и картодром. С помощью мероприятий по улучшению экологической обстановки в Капотне удалось добиться прекращения сбросов в Москву-реку и полностью рекультивировать землю.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы разработают проект благоустройства парка «Кузьминки» на юго-востоке столицы. В нем учтут сохранение природного многообразия и создание комфортных условий для отдыха москвичей.

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    Варвара Родикова
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