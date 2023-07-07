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10:09, 7 июля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 7 июля отменили и задержали 23 рейса

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах в пятницу, 7 июля, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты семи воздушных судов, восемь авиарейсов отменили. В Домодедово задержали четыре рейса, один — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли три рейса.

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Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в июле жесткая подпрыгивающая посадка российского воздушного судна Ан-24 попала на видео. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Ангара», летевшим из Хабаровска в Ноглики. По информации источника, посадить лайнер в аэропорту назначения пилоты пытались четыре раза.

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    Фариза Бацазова
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