В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 7 июля отменили и задержали 23 рейса

В трех московских аэропортах в пятницу, 7 июля, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты семи воздушных судов, восемь авиарейсов отменили. В Домодедово задержали четыре рейса, один — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли три рейса.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в июле жесткая подпрыгивающая посадка российского воздушного судна Ан-24 попала на видео. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Ангара», летевшим из Хабаровска в Ноглики. По информации источника, посадить лайнер в аэропорту назначения пилоты пытались четыре раза.