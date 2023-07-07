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18:20, 7 июля 2023Мир

Франция призвала ЕС не лезть во внутренние дела страны

Politico: в МИД Франции попросили ЕС не лезть в вопросы работы национальной полиции

Фото: Nacho Doce / Reuters

Евросоюзу (ЕС) не стоит лезть во внутренние дела Франции, в том числе в вопросы работы национальной полиции. К этому призвал госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун, пишет Politico.

По его мнению, Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как используется французская полиция во время массовых беспорядков. Так он ответил еврокомиссару Дидье Рейндерсу, который ранее выразил обеспокоенность высоким уровнем насилия.

Ранее Рейндерс в интервью бельгийскому радио предложил французской полиции подумать о «поразительном уровне насилия» с ее стороны во время массовых беспорядков. Он отметил, что надо заняться исследованием причин, «потому что иногда это создает проблемы в поведении определенного числа полицейских».

В конце июня во Франции начались массовые протесты из-за того, что полицейский выстрелил в 17-летнего подростка. На фоне протестов французские власти захотели разрешить полиции шпионить за гражданами через телефоны.

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    Александр Слабиев
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