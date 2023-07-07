Подброшенный друзьями жених упал и потерял сознание на свадьбе

Во Вьетнаме подброшенный друзьями в воздух жених упал и потерял сознание во время свадьбы

Во Вьетнаме друзья случайно уронили жениха, когда подбрасывали его в воздух. В результате он упал, ударился и потерял сознание, сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел во время фотосессии молодоженов с их друзьями и близкими. Гости свадьбы собрались под цветочной аркой и решили подкинуть жениха в воздух. Его несколько раз подбрасывали и ловили, прежде чем уронили на землю.

При падении мужчина ударился, потерял сознание и неподвижно лежал на земле. Смех и радостные крики гостей резко стихли, и присутствующие бросились на помощь. «Отойдите, дайте ему отдышаться, принесите воды», — кричал один из гостей.

Несмотря на травму, вскоре жених очнулся и смог подняться на ноги. Мужчина был в шоке и страдал от боли, однако улыбался гостям, пытаясь их успокоить.

Пользователи соцсетей, узнавшие о произошедшем, осудили гостей свадьбы за неосторожность. «Люди, не заходите слишком далеко во время подобных игр. Повезло, что с ним ничего не случилось. Если бы он не очнулся, из свадьбы это превратилось бы во что-то другое», — заявил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Индии жених отменил свадьбу из-за «непотребного» поведения свекрови. Разрешить конфликт не удалось.

