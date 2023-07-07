Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:17, 7 июля 2023Из жизни

Подброшенный друзьями жених упал и потерял сознание на свадьбе

Во Вьетнаме подброшенный друзьями в воздух жених упал и потерял сознание во время свадьбы

Кадр: The Thaiger

Во Вьетнаме друзья случайно уронили жениха, когда подбрасывали его в воздух. В результате он упал, ударился и потерял сознание, сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел во время фотосессии молодоженов с их друзьями и близкими. Гости свадьбы собрались под цветочной аркой и решили подкинуть жениха в воздух. Его несколько раз подбрасывали и ловили, прежде чем уронили на землю.

При падении мужчина ударился, потерял сознание и неподвижно лежал на земле. Смех и радостные крики гостей резко стихли, и присутствующие бросились на помощь. «Отойдите, дайте ему отдышаться, принесите воды», — кричал один из гостей.

Материалы по теме:
«Эмоционально ты будешь подавлена» Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
«Эмоционально ты будешь подавлена»Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
12 января 2021
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

Несмотря на травму, вскоре жених очнулся и смог подняться на ноги. Мужчина был в шоке и страдал от боли, однако улыбался гостям, пытаясь их успокоить.

Пользователи соцсетей, узнавшие о произошедшем, осудили гостей свадьбы за неосторожность. «Люди, не заходите слишком далеко во время подобных игр. Повезло, что с ним ничего не случилось. Если бы он не очнулся, из свадьбы это превратилось бы во что-то другое», — заявил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Индии жених отменил свадьбу из-за «непотребного» поведения свекрови. Разрешить конфликт не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области рассказали о контратаке ВС России в районе села Пятихатки

    Желающим разбогатеть россиянам дали совет

    В Италии передумали экстрадировать в США сбежавшего в Россию Усса

    Названа альтернатива ипотеке для малоимущих россиян

    27-летняя Ангелина Стречина показала фигуру в белье

    Ида Галич высказалась о новостях про гостей ее YouTube-шоу

    Из тайника для двух наркокурьеров изъяли гашиш и кокаин на 200 миллионов рублей

    Хирург назвал замедляющие опьянение от водки продукты

    Подброшенный друзьями жених упал и потерял сознание на свадьбе

    В Индии объявили дату запуска лунной миссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости