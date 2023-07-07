Cамоходные минометы «Нона-СВК» ЦВО уничтожили живую силу ВСУ на краснолиманском участке

Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника на краснолиманском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что на этом направлении также были подавлены огневые позиции украинских войск. В ведомстве подчеркнули, что благодаря маневренности, а также скорострельности самоходного миномета, артиллеристы нанесли из 120-миллиметрового орудия удары по позициям украинской армии.

Также стало известно, что российская авиация нанесла удары боевыми самолетами и вертолетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут).

Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что владение селом Клещеевка дает возможность держать контроль над большей частью дорог, ведущих в Артемовск.