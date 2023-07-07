Экипаж высадил часть пассажиров из самолета из-за лишнего веса

ECHO: 19 пассажиров easyJet высадили из самолета из-за того, что он был слишком тяжелым

Экипаж высадил часть пассажиров (19 человек) из самолета авиакомпании easyJet из-за того, что он был слишком тяжелым для взлета. Подробностями истории поделилось издание The ECHO.

Уточняется, что воздушное судно, которое должно было лететь в Ливерпуль с испанского острова Лансароте, задержали на несколько часов. На видео, записанном одним из путешественников и опубликованном на сайте The ECHO, слышно, как пилот благодарит всех пассажиров рейса за выбор авиакомпании и отмечает, что, поскольку их собралось так много, самолет стал слишком тяжелым. Он также добавил, что в текущих погодных условиях взлет будет затруднен из-за лишнего веса воздушного судна.

«Поскольку безопасность пассажиров является нашим приоритетом, при нынешней силе ветра мы никак не сможем поднять этот самолет в воздух, — пояснил пилот. — Я говорил с нашей оперативной группой, и единственный способ решить проблему — это сделать самолет немного легче».

После этого пилот попросил до 20 добровольцев отказаться от поездки в Ливерпуль и получить денежную компенсацию в размере до 500 евро (около 50 тысяч рублей). На видео слышно, как туристы бормочут «я хочу домой сегодня вечером» и качают головами.

Представитель easyJet подтвердил в беседе с журналистами, что 19 пассажиров все-таки вызвались покинуть рейс. «Это обычное оперативное решение в подобных обстоятельствах. Ограничения по весу действуют для всех авиакомпаний из соображений безопасности. В этом случае добровольцы, которые покинули борт, получают компенсацию в соответствии с правилами авиакомпании», — пояснили в easyJet.

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