Пассажирка самолета нашла способ не платить за перевес и прослыла гением

TikTok-блогерша показала, как избежать доплаты за перевес багажа с помощью жилетки

TikTok-блогерша нашла способ избежать доплаты за перевес багажа с помощью жилетки и прослыла гением в социальных сетях. На ее ролик обратило внимание издание Indy100.

В вирусной публикации путешественница Джули Уотерс (Julie Waters) продемонстрировала, как надевает жилет для рыбалки с большими карманами, в которые сложены разные предметы одежды — купальник, платье, несколько комплектов нижнего белья и аксессуары.

На следующих кадрах девушка проходит пункты досмотра в аэропорту и садится в самолет. Пассажирка уточнила, что летела лоукостером Spirit Airlines и лайфхак с жилеткой сработал, поскольку никто не придрался к ее ручной клади. Пользователи сети оценили новый способ не платить за перевес и назвали его гениальным.