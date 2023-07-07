Россиянин предстанет перед судом за групповое изнасилование в 1998 году

В Татарстане перед судом предстанет житель за групповое изнасилование в 1998 году

В Татарстане перед судом предстанет 46-летний житель Нижнекамска, обвиненный в групповом изнасиловании 21-летней девушки 25 лет назад. Об этом в пятницу, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина вместе со своим знакомым совершил преступление 16 августа 1998 года в деревне Тойгузино и скрылся. Второго насильника удалось задержать и в последующем осудить. В 2023 году генетическая экспертиза позволила установить соучастника. Однако он вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Рязани суд приговорил педофила-иностранца к 20 годам за изнасилование ребенка