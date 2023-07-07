Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:43, 7 июля 2023Мир

В правительстве КНР назвали интересы США и Китая тесно связанными между собой

Премьер госсовета КНР Ли Цян заявил о тесно связанных между собой интересах США и Китая

Фото: Kiichiro Sato / Reuters

Интересы Китая и США тесно связаны между собой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Его цитирует ТАСС.

«Экономические интересы Китая и США тесно связаны. Взаимовыгодное сотрудничество является сутью китайско-американских экономических отношений», — сказал он в ходе переговоров с главой американского министерства финансов Джанет Йеллен.

По словам главы правительства, экономическое развитие Китая выгодно для Соединенных Штатов, представляет для Вашингтона новые возможности, а не риски.

В июне Китай посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудили укрепление диалога между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области рассказали о контратаке ВС России в районе села Пятихатки

    Средний срок ипотеки на новое жилье в России превысил четверть века

    Россиянкам назвали выдающие плохой вкус детали внешнего вида

    Минспорт опроверг участие россиянок на Панарабских играх как атлеток из Сирии

    Мясников перечислил факторы риска заражения менингитом

    Российская теннисистка установила историческое достижение на Уимблдоне

    Украина подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство

    Опальная китайская компания заплатит миллиард долларов штрафа

    Мужчина за час нашел автора брошенного в океан 35 лет назад послания в бутылке

    Стало известно о новых случаях заражения менингитом в Екатеринбурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости