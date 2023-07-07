В правительстве КНР назвали интересы США и Китая тесно связанными между собой

Премьер госсовета КНР Ли Цян заявил о тесно связанных между собой интересах США и Китая

Интересы Китая и США тесно связаны между собой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Его цитирует ТАСС.

«Экономические интересы Китая и США тесно связаны. Взаимовыгодное сотрудничество является сутью китайско-американских экономических отношений», — сказал он в ходе переговоров с главой американского министерства финансов Джанет Йеллен.

По словам главы правительства, экономическое развитие Китая выгодно для Соединенных Штатов, представляет для Вашингтона новые возможности, а не риски.

В июне Китай посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудили укрепление диалога между странами.