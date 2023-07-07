В России ребенок попал в больницу с редким заболеванием после укуса клеща

В Красноярске госпитализировали с эрлихиозом мальчика, укушенного клещом в центре города

В Красноярске семилетнего мальчика госпитализировали после укуса клеща. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в Telegram.

Паразит присосался к ребенку во время прогулки в одном из центральных районов города. Первые признаки инфекции у мальчика появились через десять дней.

Медики поставили ему диагноз «эрлихиоз». Местное издание NGS24.RU сообщает, что это заболевание является редким и в отдельных случаях может привести к летальному исходу. Всего с начала года от укусов клещей пострадали более 14 тысяч жителей Красноярского края.

Ранее в Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса самого ядовитого в России паука. Мальчик помогал бабушке в огороде, когда его укусил каракурт. Ребенок почувствовал себя плохо уже через 15-20 минут.