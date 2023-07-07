Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 7 июля 2023Россия

В России ребенок попал в больницу с редким заболеванием после укуса клеща

В Красноярске госпитализировали с эрлихиозом мальчика, укушенного клещом в центре города

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Красноярске семилетнего мальчика госпитализировали после укуса клеща. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в Telegram.

Паразит присосался к ребенку во время прогулки в одном из центральных районов города. Первые признаки инфекции у мальчика появились через десять дней.

Медики поставили ему диагноз «эрлихиоз». Местное издание NGS24.RU сообщает, что это заболевание является редким и в отдельных случаях может привести к летальному исходу. Всего с начала года от укусов клещей пострадали более 14 тысяч жителей Красноярского края.

Ранее в Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса самого ядовитого в России паука. Мальчик помогал бабушке в огороде, когда его укусил каракурт. Ребенок почувствовал себя плохо уже через 15-20 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о ценности трофейной Storm Shadow для России

    В России выявили новую схему мошенничества

    В США предрекли Украине проблемы в восстановлении экономики

    Дерипаска предрек США «час расплаты»

    Уплывший из-за наводнения российский дом попал на видео

    Названы новые негативные последствия недосыпа

    Психолог развеяла миф о дружбе между мужчиной и женщиной

    Банду карманников задержали за кражи в российском метро

    Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе марихуаны

    Россиянина экстренно госпитализировали после обстрела ВСУ приграничного региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости