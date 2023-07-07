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12:39, 7 июля 2023Россия

В Кремле рассказали о частых встречах Путина с участниками СВО

Песков: Путин часто встречается с участниками СВО

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин часто встречается с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

При этом не обо всех подобных мероприятиях сообщается публично, отметил пресс-секретарь.

Песков выразил уверенность в том, что президент продолжит практику общения с участниками спецоперации. При этом пока новых публичных мероприятий не планируется, добавил представитель Кремля.

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. По словам военного, президент проявляет отеческую заботу о бойцах и владеет всей информацией о происходящем в зоне боевых действий.

В июне Путин встретился с военными корреспондентами, освещающими проведение специальной военной операции. Во время общения с военкорами президент подчеркнул о неизменности общих целей спецоперации. Ранее в видеообращении к гражданам глава государства заявил, что такими целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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    Алан Босиков
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