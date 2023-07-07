Более 300 российских музеев получат современное оборудование

316 музеев в 82 регионах РФ получат современное оборудование благодаря нацпроекту

Более 300 музеев в 82 российских регионах получат новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура», на осуществление данной цели в этом году выделили больше 1,6 миллиарда рублей. Как уточнила в своем Telegram-канале глава Минкульта РФ Ольга Любимова, к настоящему моменту новейшее оборудование уже получили 48 культурных учреждений.

«Субсидии предоставляются для приобретения экспозиционно-выставочного, мультимедийного, фондового оборудования, автоматизированных билетных систем и систем учета музейных ценностей», — уточнила министр.

Любимова добавила, что новое оборудование получили 48 музеев в 19 регионах. По ее словам, ведомство работает над реализацией ряда проектов, которые сделают музеи более комфортными для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске разработали новый туристический маршрут — традиционную прогулку по реке предложили дополнить посещением музея Амурского моста.