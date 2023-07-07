Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:26, 7 июля 2023Моя страна

Более 300 российских музеев получат современное оборудование

316 музеев в 82 регионах РФ получат современное оборудование благодаря нацпроекту
Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более 300 музеев в 82 российских регионах получат новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура», на осуществление данной цели в этом году выделили больше 1,6 миллиарда рублей. Как уточнила в своем Telegram-канале глава Минкульта РФ Ольга Любимова, к настоящему моменту новейшее оборудование уже получили 48 культурных учреждений.

«Субсидии предоставляются для приобретения экспозиционно-выставочного, мультимедийного, фондового оборудования, автоматизированных билетных систем и систем учета музейных ценностей», — уточнила министр.

Любимова добавила, что новое оборудование получили 48 музеев в 19 регионах. По ее словам, ведомство работает над реализацией ряда проектов, которые сделают музеи более комфортными для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске разработали новый туристический маршрут — традиционную прогулку по реке предложили дополнить посещением музея Амурского моста.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российская теннисистка установила историческое достижение на Уимблдоне

    В РФС назвали условие для попадания сборной России на чемпионат мира-2026

    Россиян предупредили о риске одного вида сделок с жильем

    Вероятность раскола в НАТО из-за поставок Украине кассетных боеприпасов оценили

    Новый имидж Киркорова восхитил россиян

    Названы способы повысить газовую безопасность в квартире

    На Украине фармацевтическую компанию обвинили в продаже лекарств армии России

    В российской соцсети запустят уникальный проект

    СКР возбудил дело из-за взрыва на заводе «Промсинтез»

    Зеленский высказался об ожиданиях от саммита НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости