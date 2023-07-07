ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в приграничном регионе России

Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ нескольких населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько населенных пунктов на территории Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрелом оказались Краснояружский район и Валуйский городской округ, уточнил губернатор. В одном из подвергшихся обстрелу сел повреждена водонапорная башня, еще в одном — линия электропередачи.

По предварительным данным, пострадавших нет.

7 июля ВСУ обстреляли еще один граничащий с Украиной российский регион — Брянскую область. Сообщалось об одном пострадавшем, госпитализированным с ранением в область плеча.