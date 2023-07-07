Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 7 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в приграничном регионе России

Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ нескольких населенных пунктов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько населенных пунктов на территории Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрелом оказались Краснояружский район и Валуйский городской округ, уточнил губернатор. В одном из подвергшихся обстрелу сел повреждена водонапорная башня, еще в одном — линия электропередачи.

По предварительным данным, пострадавших нет.

7 июля ВСУ обстреляли еще один граничащий с Украиной российский регион — Брянскую область. Сообщалось об одном пострадавшем, госпитализированным с ранением в область плеча.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    Джареда Лето заметили на отдыхе с 26-летней моделью

    Собака сразилась с самым опасным медведем в мире и спасла хозяина

    Легендарный рестлер Халк Хоган похудел на 18 килограммов и рассказал о диете

    На Украине потребовали от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс

    Видео с ценами на шезлонги на пляже Сочи возмутило россиян

    Столтенбергу предрекли «последствия» из-за его слов о пути Украины в НАТО

    Россиян призвали закапывать деньги в землю

    В российской соцсети запустят уникальный проект

    Украина оценила рост экономики в конце года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости