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20:09, 7 июля 2023Экономика

На нефтяной платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв

Tribuna Campeche: на нефтяной платформе Cantarell в Мексиканском заливе прогремел взрыв

Фото: BoH / Wikipedia

В Мексиканском заливе на нефтяной платформе Nohoch Alfa прогремел взрыв и начался сильный пожар, пострадали как минимум пять человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Tribuna Campeche.

Платформа входит в производственный комплекс Cantarell, который принадлежит мексиканской компании Petróleos Mexicanos (Pemex). Открытое пламя видно с соседних платформ, инцидент считается серьезным. Вспомогательные суда эвакуируют остальных работников на соседние платформы.

В самой компании пока не предоставляют официальной информации об происшествии. О возможных утечках сырой нефти в результате взрыва также не сообщалось.

Государственная компания Pemex является основным источником средств для мексиканского правительства. Она формирует до 10 процентов федерального бюджета. При этом компания долгие годы находится в сложном финансовом положении и занимается только экспортом сырой нефти, а продукты переработки покупает в соседних странах.

На фоне инцидента нефтяные котировки ускорили рост. Сорт Brent прибавляет 1,7 процента (77,8 доллара за баррель), а сорт WTI растет почти на 2 процента (73,2 доллара за баррель).

Brent от TradingView

Накануне, 6 июля, стоимость нефти снижалась после публикации отчета о безработице в США. Слабая статистика усилила опасения инвесторов по поводу темпов роста.

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    Платон Щукин
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