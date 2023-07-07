Российские штурмовики разгромили превосходящие силы ВСУ

Штурмовики ЦВО разгромили превосходящие силы ВСУ на краснолиманском направлении

Шесть штурмовиков Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящие силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков», — рассказали в ведомстве. Кроме того, российские военные взяли в плен пять украинских военных. В Минобороны добавили, что военным ВСУ было предложено сдаться, однако они отказались, и штурмовики открыли огонь.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удары боевыми самолетами и вертолетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Штурмовики Су-25 и экипажи вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и боевую технику ВСУ.