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05:09, 7 июля 2023Бывший СССР

Российские штурмовики разгромили превосходящие силы ВСУ

Штурмовики ЦВО разгромили превосходящие силы ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Шесть штурмовиков Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящие силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков», — рассказали в ведомстве. Кроме того, российские военные взяли в плен пять украинских военных. В Минобороны добавили, что военным ВСУ было предложено сдаться, однако они отказались, и штурмовики открыли огонь.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удары боевыми самолетами и вертолетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Штурмовики Су-25 и экипажи вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и боевую технику ВСУ.

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    Марина Совина
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