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12:16, 7 июля 2023Ценности

Парикмахеры раскрыли частоту стрижки волос

Парикмахер Мери Кейт О’Коннор заявила, что стричься необходимо каждые шесть-восемь недель

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Cтарший колорист салона красоты Eva Scrivo, расположенного в США, Мери Кейт О’Коннор и голливудский стилист Филип Б. раскрыли частоту стрижки волос. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Парикмахеры заявили, что во время отращивания прядей прибегать к данному процессу необходимо каждые шесть-восемь недель. По их мнению, такая частота обновления прически предотвратит сечение волос и защитит от других повреждений.

В то же время Филип Б. отметил, что если за локонами правильно ухаживать, то этот срок можно продлить. Так, обладательницам волос средней длины рекомендуется прибегать к стрижке каждые восемь-двенадцать недель. Что касается коротких прядей, то лучше обращаться к парикмахеру каждые две-четыре недели.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла правильный способ ухода за волосами в отпуске. Специалистка напомнила, что из-за воздействия солнечных лучей локоны могут стать сухими и ломкими. По этой причине она рекомендовала брать в поездки профессиональные уходовые средства, подходящие по типу волос.

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    Мария Винар
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