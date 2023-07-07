Уролог назвал причины преждевременного семяизвержения

Уролог Гадзиян: преждевременная эякуляция может быть вызвана стрессом или воспалением

Преждевременная эякуляция может быть вызвана несколькими факторами, рассказал хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Причины эякуляции, наступающей до полового акта или в самом его начале, он назвал в своем Telegram-канале.

Гадзиян уточнил, что специалисты выделяют два вида преждевременного семяизвержения: первичное, когда проблема появилась сразу после начала половой жизни, и вторичное, при котором такое состояние развивается со временем. «Виной может быть любое воздействие стресса — усталость, ссора с партнершей, переедание или злоупотребление алкоголем», — объяснил он.

По словам Гадзияна, также на эякуляцию может повлиять воспаление мочевыделительной системы или другие урологические болезни. «В большинстве случаев эта проблема лечится. Не бойтесь обсудить ее с урологом, чтобы провести полное обследование и назначить верное лечение», — посоветовал он.

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