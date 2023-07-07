В Кремле отреагировали на желание артистов награждать военных за подбитые танки

В Кремле положительно отнеслись к желанию артистов награждать военных за подбитые танки

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции главы государства Владимира Путина на намерения артистов награждать военных за подбитые украинские танки. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что Путин «весьма и весьма положительно» относится к такой инициативе. «Это люди, которые душой болеют за наших ребят, душой болеют за специальную военную операцию, которые всегда были и будут рядом с нашим президентом, главнокомандующим. Нельзя не восхищаться ими», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Официальный представитель Кремля добавил, что группа медийных личностей не просто заявила о своем решении поощрять военных, но и реализовала этот шаг.

14 июня певцы Григорий Лепс и Николай Басков предложили заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артисты рассказали о планах из личных средств материально помочь российским военным в ходе вечеринки Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). К инициативе певцов также присоединились телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.

Позже Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard.