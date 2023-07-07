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08:40, 7 июля 2023Мир

Китай попытался деморализовать Тайвань с помощью «плана побега» президента

Reuters: Китай начал кампанию дезинформации о плане побега лидера Тайваня после вторжения
Цай Инвэнь

Цай Инвэнь. Фото: Fabian Hamacher / Reuters

Китай, предположительно, начал кампанию дезинформации, включающую сообщения о том, что у президента Тайваня есть «план побега» в случае вторжения КНР, цель которого — подорвать моральный дух местного населения. Об этом в разговоре с Reuters сообщили официальные лица Тайваня.

Начиная с мая, в китайских государственных СМИ стали появляться сообщения о том, что армия Тайваня при содействии США проводит некие военные маневры, скрывая за ними репетицию побега президента Тайваня Цай Инвэнь и учения по эвакуации граждан США в случае китайского вторжения.

Китайское Управление по делам Тайваня не ответило на просьбу Reuters о комментарии. Посольство США на Тайване тоже не давало агентству комментариев в ответ на запрос.

Тайвань действительно находится в состоянии повышенной готовности на фоне того, что местные власти рассматривают как попытки Китая повлиять на общественное мнение на острове с демократическим управлением, в том числе путем незаконного финансирования кандидатов, дружественных Пекину, в преддверии президентских выборов в следующем году.

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    Виктория Кондратьева
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