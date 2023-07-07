В Москве раскрыли детали проекта по подготовке будущих врачей

Ракова: будущие врачи VI потока «Школа профессионального роста» успешно завершили обучение

В Москве завершилось обучение будущих врачей в рамках VI потока проекта «Школа профессионального роста». Более 50 выпускников медицинских вузов и ординатуры в течение полугода проходили углубленную теоретическую и практическую подготовку по своей специальности, а также стажировались в медицинских организациях Депздрава Москвы. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, успешное прохождение итоговой аттестации открывает перед молодыми специалистами путь к дальнейшей самостоятельной работе и становится первым этапом профессиональной карьеры.

Проект «Школа профессионального роста» уникален по многим причинам. Прежде всего, он позволяет выпускнику полноценно подготовиться к работе в конкретной медорганизации, познакомиться с будущими коллегами и не тратить время на адаптацию в первые дни работы. Участие в наборе текущего потока Школы приняли 50 организаций амбулаторного и поликлинического звена, в том числе станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, ведущие городские инфекционные больницы и многопрофильные стационары. По итогам аттестации, которую прошли более 50 выпускников, мы видим, насколько уверенно себя чувствуют молодые врачи — они показывают высокий уровень подготовки. Уверена, что это впоследствии оценят и их пациенты Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

В ходе итоговой аттестации оценивались навыки проведения медицинских манипуляций, сбор анамнеза с последующим прохождением собеседования, а для ординаторов — решение клинической задачи по специальности и проверка практических навыков на симуляторах.

Обучение проходило по девяти специальностям — терапия, педиатрия, детская офтальмология, анестезиология и реаниматология, онкология, ультразвуковая диагностика, инфекционные болезни, кардиология и лечебное дело, в которое также входит оказание неотложной помощи.

Среди участников VI потока «Школы профессионального роста» — 18 ординаторов и 33 студента выпускных курсов из ведущих медицинских вузов столицы: Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Российского национального исследовательского университета имени Н.И. Пирогова и Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова.

Участники, успешно прошедшие итоговые испытания, получили свидетельство о повышении квалификации и в дальнейшем гарантированно будут трудоустроены по двухлетнему трудовому договору в одну из медицинских организаций столицы.

«В процессе стажировок, которые занимают значительную часть обучения, участники проекта получают полное представление об особенностях своей профессии, — добавила Ракова. — Непосредственно на местах будущих врачей курируют персональные наставники — опытные врачи, как правило — заведующие отделений. Они не только дают ребятам необходимые знания, но и делятся бесценным практическим опытом. Помимо этого, на базе Кадрового центра Депздрава Москвы ребята проходят практическое обучение с использованием новейшего симуляционного оборудования, а также социально-психологические тренинги, которые помогают им подготовиться к роли врача».

Проект «Школа профессионального роста» стартовал в 2018 году. Цель проекта — обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Москвы квалифицированными кадрами и совершенствование системы адаптации выпускников университетов.

